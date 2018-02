„Kiezer vindt vooral veiligheid belangrijk”

Kiezers vinden het voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vooral belangrijk wat partijen te bieden hebben op het gebied van veiligheid, criminaliteit en openbare orde. Zorg voor ouderen staat op de tweede plek, meldt I&O Research na onderzoek.

Het onderzoek, waaraan 3576 Nederlanders deelnamen, werd begin februari uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in de ogen van de kiezers veiligheid, criminaliteit en openbare orde met 44 procent het belangrijkste thema is. Vooral PVV-, VVD- en SGP-kiezers vinden dit thema belangrijk. Zorg voor ouderen staat met 27 procent tweede en is vooral voor 50 Plus-, SP- en SGP-kiezers belangrijk. Op de derde plaats met 26 procent staat betaalbaar wonen.