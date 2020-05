Kiesinstituut Suriname verontwaardigd over verklaring EU

De voorzitter van het Surinaamse Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer Van Dijk-Silos, is niet te spreken over een verklaring die Nederland, Groot Brittannië en de Europese Unie (EU) vrijdag hebben uitgegeven over de verkiezingen in Suriname. Ze spreekt van een misleidende verklaring, zo meldt de lokale nieuwssite Starnieuws zaterdag.

In de verklaring staat dat vertegenwoordigers van de EU en ambassades het proces van stemmen, tellen en verwerken van de resultaten hebben gevolgd. Van Dijk-Silos spreekt van misleiding omdat Suriname nooit een EU-delegatie heeft geaccrediteerd. „Zij zijn uitgenodigd, maar ze hebben geweigerd omdat ze niet konden komen. Dit artikel is een grote misleiding voor het volk van Suriname”, aldus de voorzitter van de OKB, de toezichthouder bij verkiezingen.

Volgens de Franse ambassadeur Antoine Joly heeft de EU de verklaring van de ambassades ondersteund. Dit wil niet zeggen dat de EU-delegatie in Suriname aanwezig is geweest, aldus Joly die zegt „geschokt” te zijn over de aantijging van de OKB-voorzitter. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet reageren op de uitspraken van Van Dijk-Silos.