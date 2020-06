Kidsweek plaatst bericht niet na bedreiging basisschool

Weekkrant Kidsweek ziet af van het plaatsen van een artikel over de manier waarop een school in Tilburg racisme en discriminatie bespreekbaar maakt. Omdat de school na een bericht van Omroep Brabant werd overladen met dreigementen, trok het schoolbestuur de medewerking in. Dat zei Kidsweek-hoofdredacteur Henrike van Gelder donderdag op NPO Radio 1.

De juf van groep 5 van de basisschool in Tilburg gaf lessen om slavernij en racisme bespreekbaar te maken. De leerlingen kregen les over de positieve en negatieve aspecten van de Nederlandse geschiedenis en gingen in debat over het afschaffen van straatnamen met een omstreden achtergrond.

Daarna maakten leerlingen kartonnen bordjes om een week lang over de officiële straatnaamborden te hangen. Zo werden straten die zijn genoemd naar oude zeehelden die op gewelddadige manier handel dreven in de Gouden Eeuw veranderd in ‘Vriendenstraat’, ‘Vrolijkstraat’ en ‘Fijn voor iedereen-straat’. De buurtbewoners werden ingelicht over de actie en stemden ermee in. Omroep Brabant wijdde een item aan de les en het ludieke initiatief van de leerlingen.