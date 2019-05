KidsRights wil verplichte inenting mazelen

Inenting tegen mazelen moet verplicht worden. Dat vindt KidsRights. Volgens de internationale kinderrechtenorganisatie is het de enige manier om iets te doen aan de lage vaccinatiegraad. Al vier jaar op rij presteert Nederland onder de grens die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt. Om een ziekte uit te bannen, is volgens de WHO nodig dat 95 procent van de doelgroep is ingeënt. De afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad in ons land tot 92,9 procent.

’’Het kan niet zo zijn dat niet-ingeënte kinderen anderen in gevaar brengen. Vooral baby’s lopen risico’‘, aldus voorzitter Marc Dullaert van KidsRights. ’’Alleen kinderen die aantoonbare gezondheidsschade op zouden lopen door een vaccinatie kunnen uitgezonderd worden.”

Zijn organisatie presenteerde dinsdag de KidsRights Index, waarin 181 landen worden beoordeeld op het naleven van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Nederland staat, net als vorig jaar, op de zesde plaats. Maar omdat de vaccinatiegraad ondermaats is, wordt ons land onder een vergrootglas gelegd en komen er volgens Dullaert vermoedelijk kritische vragen van het VN-kinderrechtencomité.

KidsRights maakt het jaarlijkse overzicht samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam. IJsland is lijstaanvoerder, gevolgd door Portugal, Zwitserland, Finland en Duitsland. Noorwegen, dat vorig jaar op de eerste plek stond, is gedaald naar nummer 16. Landen waar de rechten van het kind slecht worden beschermd zijn Afghanistan (hekkensluiter op 181), Sierra Leone en Tsjaad. Het Verenigd Koninkrijk (170) en Nieuw-Zeeland (169) staan opvallend laag in de lijst.

Nederland staat dan wel op een stevige zesde plek, op het specifieke terrein ‘gezondheid’ is Nederland tien plaatsen gezakt door de "ondermaatse" vaccinatiegraad. Nederland scoort vooral goed op de KidsRights Index omdat het een veilig land is voor kinderen, omdat ze goede scholing krijgen en omdat het percentage tienermoeders er een van de laagste in de wereld is.