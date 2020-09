KHN Amsterdam adviseert horeca voor dragen mondkapjes

De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) adviseert haar leden het advies van burgemeester Femke Halsema voor het dragen van mondkapjes in horecagelegenheden te steunen. Dat laat voorzitter Pim Evers van KHN Amsterdam weten.

Halsema wil dat mondkapjes worden gedragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Het dringende advies geldt naast winkels bijvoorbeeld ook voor horecazaken, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen. Daarmee moet volgens haar worden voorkomen dat zwaardere maatregelen worden genomen tegen het coronavirus.

Evers, zelf uitbater van vijftien horecagelegenheden in Amsterdam, zegt de oproep van Halsema te begrijpen. „Als het helpt steunen we het. Alle beetjes samen kunnen misschien voorkomen dat er zwaardere maatregelen komen.”

Maar hij is wel onzeker in hoeverre horecabezoekers zich aan het advies gaan houden. Er is namelijk geen plicht en gasten worden daardoor niet geweigerd als ze geen mondkapje op willen. Ook zouden mensen ervoor kunnen kiezen om buiten Amsterdam naar de horeca te gaan, waar niet wordt gevraagd om mondkapjes. Hij vindt dan ook dat er een landelijke plicht moet komen en dat regels worden gehandhaafd. „Kies als land wel, of niet voor mondkapjes”, zegt Evers.

Al met al zijn de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet en Halsema maandag aankondigden extra klappen voor de Amsterdamse horeca, die het al zwaar heeft vanwege de coronacrisis, aldus Evers. Hij vindt dat geen recht wordt gedaan aan het harde werk dat de horeca verzet als het gaat om maatregelen tegen corona. In de horeca ligt volgens hem het aantal besmettingen met corona juist relatief laag. „De sector wordt nog meer de duimschroeven aangedraaid.”

Landelijk meldde KHN verder in een verklaring dat in de afgelopen weken door het aanwijzen van regio’s in Nederland als code oranje of rood door andere landen er massale annuleringen bij hotels en andere logiesverstrekkers zijn gekomen.