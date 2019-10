‘Keurmerk helpt niet tegen agressieve verkoop’

Het keurmerk dat de energiesector wil introduceren om agressieve en misleidende verkoop tegen te gaan is een afleidingsmanoeuvre met als enige doel aangekondigde strengere maatregelen af te wenden. Dat zegt de Consumentenbond die het keurmerk „gebakken lucht” noemt.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar misleidende verkoopmethoden om energiecontracten aan de man te brengen. Het keurmerk gaat ook gelden voor prijsvergelijkingswebsites.

„Dit keurmerk is een lachertje. Bedrijven moeten zich sowieso aan de wet houden, ook zonder keurmerk”, zegt directeur Sandra Molenaar van de bond. „De energieleveranciers en hun tussenpersonen hebben jarenlang willens en wetens de wet overtreden.”

Door een keurmerk te lanceren, hopen ze volgens Molenaar onder deze strenge maatregelen uit te komen. „Er is al heel lang een code voor telemarketing en er is ook nog het Bel-me-niet-register. De praktijk wijst uit dat zelfregulering in deze markt niet werkt. Een keurmerk verandert daar niets aan.”