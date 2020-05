Keukenhof sluit succesvol virtueel seizoen

Zo’n 22 miljoen mensen hebben in de afgelopen acht weken Keukenhof Virtueel Open bezocht. Omdat Keukenhof dit jaar vanwege het coronavirus niet open kon voor publiek, begon het bloemenpark in Lisse een online- en televisiecampagne.

In 23 video’s op de socialmediakanalen waren iedere week nieuwe beelden van de bloei in het park te zien en tuinmannen die uitleg gaven. „De onlinecampagne van Keukenhof was succesvol”, zegt directeur Bart Siemerink. „De berichten van Keukenhof werden positief ontvangen: het park ontving veel (handgeschreven) brieven, bedankjes en steunbetuigingen via mail en social media. Dit deed ons goed in deze moeilijke tijd.”

Ruim 600.000 mensen bekeken een 360 gradenvideo en een virtualrealitytour door het park. Een livestream op Facebook, waarin Siemerink kijkers meenam tijdens een 30 minuten durende rondleiding door Keukenhof, is bekeken door ruim 500.000 mensen. Ook keken twee keer een miljoen mensen naar de 45 minuten durende documentaires met lentebeelden in het park, uitgezonden door Omroep Max. Ook een aantal buitenlandse zenders zonden de beelden van de Hollandse bloemen uit.

Keukenhof is in 2021 geopend van 20 maart tot en met 9 mei.