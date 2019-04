Keukenhof had extreem druk paasweekend

Keukenhof kijkt terug op een extreem druk paasweekend. In vier dag namen ruim 200.000 bezoekers een kijkje in het park dat dit seizoen in het teken staat van de hippietijd, de flowerpower. Vorig jaar trok het paasweekend 80.000 bezoekers. Toen lag de temperatuur aanzienlijk lager.

De belangstelling was zo groot dat mensen zaterdag al werd aangeraden een ander moment dan het paasweekend te kiezen voor een bezoek aan het bloemenpark. Vanwege het mooie weer was er ook veel strandverkeer en stond het verkeer lang vast in de Bollenstreek.

Keukenhof-directeur Bart Siemerink zag veel campers op het parkeerterrein, maar volgens hem kwamen ook grote aantallen bezoekers met het openbaar vervoer naar het park. „De combinatie van de schitterende bloei in het park, de bloeiende bollenvelden in de streek en het zonnige weer heeft er voor gezorgd dat Keukenhof extreem drukke Paasdagen heeft gehad”, aldus Siemerink.

Bezoekers zijn tot en met 19 mei welkom in Keukenhof.