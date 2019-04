Keukenhof alweer onbereikbaar per auto

De Keukenhof is per auto niet meer te bereiken. Het bloemenpark in Lisse trekt ook zondag ontzettend veel publiek en het parkeerterrein is vol. Binnenkomend autoverkeer wordt weggeleid.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie signaleert dat er auto’s op de vluchtstrook van de A44 bij Lisse stoppen. Mensen maken daar foto’s van de tulpenvelden van de Keukenhof. Daardoor staat er file bij Kaag.

Zaterdag stonden de toegangswegen ook al vol en op het parkeerterrein kon er geen auto meer bij. De ANWB noemde het toen al zinloos om met de auto naar Lisse te komen.