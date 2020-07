Kettingrukker uit Uithoorn blijft langer vastzitten

De 25-jarige man uit Uithoorn die ervan wordt verdacht op verschillende plaatsen in het land sieraden van slachtoffers te hebben gerukt, blijft langer vastzitten. Een woordvoerder van de rechtbank Noord-Holland bevestigt berichtgeving hierover door het AD.

De zogenoemde kettingrukker werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte nog eens veertien dagen vast blijft zitten.

De kettingrover sloeg sinds 23 juni veertien keer toe, achtereenvolgens in Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hoevelaken, Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum, De Bilt, Vleuten en Breukelen. De laatste keer gebeurde dat op 5 juli. Op dinsdag 28 juli werd hij aangehouden.

De rover reed meestal op een scooter en had het gemunt op vrouwen van 65 jaar en ouder. De politie gaat ervan uit dat het telkens om dezelfde dader ging en verspreidde halverwege juli beelden van een jongeman die toesloeg in de wijde omgeving rond Utrecht. Daarop was onder meer te zien hoe hij een vrouw beroofde in De Bilt.

Of de verdachte al een verklaring heeft afgelegd, is niet bekendgemaakt.