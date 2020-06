Kettingrukker slaat rond het Gooi twaalf keer toe in vijf dagen

Een zogenoemde kettingrukker heeft in de omgeving van het Gooi twaalf keer toegeslagen in vijf dagen. De incidenten vonden plaats van dinsdag tot zaterdag, telkens overdag.

De werkwijze van de dader was steeds hetzelfde: de man reed op een scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trok de sieraden van de hals van de vrouw of deed daar een poging toe.

De slachtoffers waren 65-plussers. Veel slachtoffers klaagden na het incident over een zere hals of nek en blauwe plekken. Eén vrouw viel op de grond.

De dader sloeg de voorbije dagen toe in achtereenvolgens Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hoevelaken, Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum en De Bilt.