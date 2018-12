Koning Willem-Alexander wijkt dit jaar voor de jaarlijkse kersttoespraak uit naar Paleis Noordeinde. Dit omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Dat is nog niet voldoende ingericht om de opnames te maken. Vandaar dat is gekozen voor het werkpaleis van de koning.

De toespraak wordt op eerste kerstdag om 13.00 uur uitgezonden op verscheidene televisiezenders.