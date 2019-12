Kerstkransjes voor de KMar

Met dozen vol kerstkransjes ging minister Bijleveld van Defensie dinsdag langs bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. “Mijn moeder bakt koekjes, die zijn lekkerder.”

Klik op de foto om een beeldreportage te bekijken.

Militairen die met Kerst en oud en nieuw moeten werken een hart onder de riem steken. Met dat idee waren Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser dinsdag op pad. Langs Defensielocaties, groot en klein. Intussen zat de Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer, bij de troepen in Litouwen.

Net voor de lunch meldde Bijleveld zich bij de Koninklijke Marechaussee (KMar in jargon) op Schiphol, pal naast de verkeerstoren. Tijdens de feestdagen zijn er bijna 200 marechaussees actief op de luchthaven. Voor grensbewaking, voor beveiliging van vluchten, voor politiediensten en nog veel meer. Bijleveld had kerstkransjes meegenomen voor de mannen en vrouwen, van wie de jongste 22 jaar is. De dozen werden in dank aanvaard. “Mijn moeder bakt koekjes voor de hele brigade”, aldus een van de leidinggevenden. “Vorig jaar voor honderd man, dit jaar voor 150.”

Bijleveld ging langs bij de grensposten voor paspoortcontroles. Dagelijks worden er valse paspoorten en identiteitskaarten ontdekt. Ook zijn de marechaussees deze periode druk met kwesties rond het ouderlijk gezag. Bijvoorbeeld: een moeder die zich met haar kinderen meldt aan de grens moet een verklaring bij zich hebben van de vader van de kinderen. “De verhalen moeten overeenkomen. Als moeder zegt twee weken weg te blijven en vader denkt dat het om twee dagen gaat, is er een probleem”, aldus een marechaussee.