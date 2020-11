‘Kerstgift’ van 750 euro betaald aan 8600 toeslagenouders

Ruim 8600 ouders die vermoedelijk slachtoffer werden in de affaire met de kinderopvangtoeslag hebben inmiddels 750 euro ontvangen. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen woensdag bekendgemaakt. De eenmalige uitkering was een idee van de SP, als geste richting de ouders voor de feestdagen.

„Het is een vergoeding voor het lange wachten”, zegt Van Huffelen op Twitter. Ze benadrukt dat het geld echt bij de ouders terecht moet komen. „Ik heb goed overleg met bewindvoerders en schuldhulpverleners. Zij hebben hun achterban opgeroepen in de geest van de regeling te handelen. Ik bedoel daarmee dat dit geld naar de ouders moet en niet naar eventuele schuldeisers.”

In totaal komen 8891 ouders in aanmerking voor het geld, maar niet van allen is het rekeningnummer bekend bij de overheid, aldus Van Huffelen. Zij „hebben dan ook nog geen geld gekregen. Hoe eerder we dat nummer hebben, hoe eerder we het geld kunnen overmaken. Dus reageer alstublieft op de brief die u heeft gekregen of neem telefonisch contact met ons op, zodat ook u het geld voor de feestdagen kunt ontvangen.”