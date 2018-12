Kerstdiner te vaak in vuilnisbak

Met de kerstdagen wordt niet alleen veel gegeten, maar verdwijnt ook een recordhoeveelheid voedsel in de afvalbak. De stichting Samen tegen Voedselverspilling bindt de strijd aan tegen weggegooid voedsel.

Grote bedrijven, waaronder Unilever, McDonald’s en Albert Heijn, slaan via de stichting de handen ineen om voedselverspilling terug te dringen.

Eerder dit jaar verenigden de bedrijven zich al in een taskforce met dit doel. Daarin werd vooral de wil uitgesproken om verspilling tegen te gaan, vertelt Toine Timmermans, voorzitter van de taskforce en onderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR). Met de begin december opgerichte stichting is er nu ook een „formele organisatie.” Verbonden aan de stichting zijn –naast de WUR– de Rabobank, het ministerie van Landbouw en de provincie Noord-Brabant.

Er verdwijnt nog altijd veel te veel eten in de afvalbak, volgens Timmermans. „De productie van verspild voedsel is goed voor 6 procent van onze klimaatuitstoot. Het gaat om 6 miljard euro verspilde waarde per jaar.”

Veel van die verspilling vindt plaats bij bijvoorbeeld horeca- of cateringbedrijven. „Zij zien verspild voedsel nog te veel als onderdeel van een normaal productiesysteem. De grondstoffen die overschieten, zien zij niet meer als hun probleem.”

Bedrijven die verandering willen, kunnen zich bij de stichting aansluiten, zegt Timmermans. „We zoeken met name koplopers, die echt bereid zijn het verschil te maken. Dat vraagt wel transparantie over hoe het er in je eigen bedrijf aan toegaat.”

Ook de rol van de overheid in het wegnemen van „belemmerende wetgeving” is belangrijk volgens de onderzoeker. „Zo mag restvoedsel uit de horeca in Nederland niet in de voedselketen blijven, dat moet vergist worden. Terwijl in een land als Japan dit voedsel na verhitting weer als diervoer wordt gebruikt.”

De stichting besteedt 3,5 miljoen euro aan „gedragsverandering bij consumenten.” Jaarlijks verdwijnt 41 kilo aan eten thuis in de afvalbak. Volgend jaar wordt een bewustzijnscampagne gestart. „We willen ons richten op wat wij de positieve sociale norm noemen. Voor ons gedrag –en ook dat van bedrijven– blijkt vaak heel belangrijk wat normaal is in onze omgeving. Als we bijvoorbeeld op basisscholen kinderen al duidelijk maken dat het normaal is om geen voedsel te verspillen, is dat een belangrijke opmaat naar verandering.”

Tips tegen verspilling

Stel een ”derde kerstdag” in om de restjes op te maken; vaak blijkt daar nog een prima maaltijd van geserveerd te kunnen worden.

Schrijf per maaltijd op wat en hoeveel je nodig hebt en noteer dit op een boodschappenlijstje. Mensen die altijd een boodschappenlijstje maken, kunnen tot wel 9 kilo voedsel van de afvalbak redden.

Kook precies op maat. Wie eten er vandaag allemaal mee? En hoeveel heb je in totaal dus nodig? Een handig hulpmiddel is een maatbeker met porties in plaats van grammen.