Kerstdiner Ouderenfonds jubileert

Het Ouderenfonds viert deze maand het 15-jarig jubileum van het kerstdiner voor eenzame ouderen. Tussen dinsdag 18 december en woensdag 26 december worden in totaal zo’n 5000 ouderen verwacht die gratis gaan tafelen in 48 hotels van Van der Valk.

Het Ouderenfonds verwacht de komende periode de 50.000e eenzame oudere die aanschuift bij een van de kerstdiners. Deze man of vrouw wordt dinsdagavond in het zonnetje gezet tijdens het jubileumfeest in het nieuwe Van der Valk Hotel bij Amsterdam Amstel. Daar zal ‘ambassadeur van de ouderen’ Willeke Alberti een optreden verzorgen.

Behalve de diners in de hotels, vinden ook vijftien kerstdiners plaats die door andere organisaties en vrijwilligers zijn georganiseerd. Zo is er in Amsterdam een diner speciaal voor LHBT-ouderen.

Volgens het Nationaal Ouderenfonds zijn meer dan een miljoen mensen op leeftijd eenzaam. Velen van hen brengen de kerstdagen in hun eentje door.