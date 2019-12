Kerstboom zagen om stikstof te bestrijden

De stuifzandgebieden in Het Nationale Park De Hoge Veluwe groeien in hoog tempo dicht door de uitstoot van stikstof. Plant- en boomsoorten die het goed doen op stikstof, zoals de grove den, groeien steeds sneller, waardoor de unieke open zandvlaktes op de Veluwe veranderen in bos. Parkbeheerders en vrijwilligers kunnen de opmars van de dennen niet bijbenen.

De Hoge Veluwe gebruikt daarom dit jaar de populaire actie Zaag je Eigen Kerstboom om de uitstoot van stikstof te bestrijden. Wie gratis zijn eigen kerstboom wil omzagen, mag dat doen aan de rand van het Otterlose Zand, een eeuwenoud stuifzandgebied in een stiller deel van het park.

Het Otterlose Zand is binnen het park een beschermd natuurgebied, omdat er zeldzame korstmossen voorkomen. Aanstaande zaterdag en zondag en volgend weekend wijzen vrijwilligers aan waar kerstbomen weggehaald mogen worden.

Ook Staatsbosbeheer laat zaterdag kerstbomen zagen in zes natuurgebieden, maar twee locaties zijn al volgeboekt, zegt een woordvoerder. Voor het zagen in een gebied van Staatsbosbeheer is aanmelden vooraf verplicht.