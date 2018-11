„Kerstbomen hebben droogte goed doorstaan”

De uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer heeft de sparren die aan het einde van het jaar dienst zullen doen als kerstboom nauwelijks gedeerd. De Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) stelt althans een goede oogst te verwachten. Na een rondgang onder kwekers constateert de vereniging dat kerstbomen de droogte goed doorstaan hebben.

„Grote bomen hebben het verbazingwekkend goed gedaan en hebben een mooie donkergroene kleur”, zegt secretaris Jaap Bolhuis van de VNK. Boompjes die dit voorjaar zijn geplant deden het iets minder goed. Bij kwekers die het plantgoed niet konden beregenen ging 20 tot 30 procent dood.

Elders in Europa heeft de droogte meer kaalslag veroorzaakt onder nieuw aangeplante sparretjes voor de kerstbomenmarkt. Volgens de NVK melden sommige kwekers in het Duitse Sauerland en in Denemarken een uitval van 80 tot 100 procent. Op de prijzen van dit jaar heeft dat geen effect, maar over zes tot acht jaar wellicht wel, want dan komen de bomen op de markt die dit jaar zijn aangeplant.