Kernreactor Tihange 2 weer stilgelegd

Een van de reactoren in de Belgische kerncentrale in Tihange is zondag stilgelegd. Er waren problemen met een pomp in kernreactor 2 van de centrale, maakte de Belgische atoomwaakhond FANC zondag bekend.

Volgens een woordvoerder van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC was de temperatuur in de pomp te hoog opgelopen. Daarom werd de reactor om veiligheidsredenen stilgelegd.

Het uitschakelen van de reactor leidde niet tot problemen, aldus de woordvoerder. Hoe lang de kernreactor uitgeschakeld blijft, kon hij niet zeggen. FANC houdt naar eigen zeggen de vinger aan de pols. Van het incident heeft FANC ook melding gemaakt aan de Nederlandse ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Reactor 2 heeft het afgelopen jaar tien maanden stil gelegen, en werd op 23 juni pas weer opgestart. Dat had te maken met noodzakelijke betonreparaties. Het gewapende beton in het gebouw bleek slecht te zijn aangebracht, waarop de reactor in augustus 2018 werd stilgezet.

Over de veiligheid van de twee Belgische centrales bij Luik (Tihange) en Antwerpen (Doel) heersen veel zorgen in de buurlanden. De complexen in Tihange en Doel tellen in totaal zeven reactoren.