Kernramppillen volgende maand in de bus

Zo’n 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale krijgen binnen 10 en 25 oktober een doosje jodiumtabletten in de brievenbus, maakte het ministerie voor Volksgezondheid vrijdag bekend. Die pillen beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeval in zo’n centrale kan vrijkomen.

De tabletten worden gestuurd aan mensen tot en met veertig jaar die binnen de 20 kilometer van een kernreactor wonen. En huishoudens met kinderen tot achttien jaar die binnen de 20 tot 100 kilometer van een kernreactor wonen. Hoe verder van de kernreactor hoe lager de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium, is de redenering. En hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker door radioactief jodium.

Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten kopen bij apotheken en drogisterijen.

Nederland telt nog maar één grote kerncentrale in vol bedrijf: die in Borssele. Maar omdat de Duitse centrale in Emsland en de Belgische reactoren in Doel en Tihange niet ver van de grens staan, lopen grote delen van Zuidwest- en Oost-Nederland gevaar als daar iets misgaat.