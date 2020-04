Kerncijfers nieuwe coronavirus: donderdag 2 april

Het aantal mensen dat is overleden door het nieuwe coronavirus is toegenomen naar 1339. Dat zijn er 166 meer dan een etmaal eerder bekend was. Hierbij de belangrijkste cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

Totaal bevestigde gevallen: 14.697

Aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5784

Toename aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten: +625 (+12 procent)

Aantal patiënten met Covid-19 dat momenteel op de intensive care ligt: 1143 (voor zover bekend)

Totaal bevestigde sterfgevallen: 1339

Toename bevestigde sterfgevallen: +166 (+14 procent)

Deze cijfers brengen de uitbraak van Covid-19 niet volledig in kaart. Soms wordt een sterfgeval door het nieuwe coronavirus pas na enkele dagen gemeld aan het RIVM. Ook zijn volgens de onderzoekers in werkelijkheid meer mensen besmet met het nieuwe coronavirus dan hier gemeld. Niet iedereen die misschien is besmet, wordt ook getest. Dat wordt vooral gedaan bij mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen en bij zorgverleners. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat ook niet terug in de statistieken.

Tien gemeenten met meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten per 100.000 inwoners, uitgaande van woonadres:

Peel en Maas, Limburg: 251 (totaal: 109)

Boekel, Noord-Brabant: 241 (totaal: 26)

Bernheze, Noord-Brabant: 208 (totaal: 65)

Gemert-Bakel, Noord-Brabant: 186 (totaal: 57)

Uden, Noord-Brabant: 183 (totaal: 77)

Cranendonck, Noord-Brabant: 180 (totaal: 38)

Oudewater, Utrecht: 157 (totaal: 16)

Meierijstad, Noord-Brabant: 153 (totaal: 124)

Nederweert, Limburg: 141 (totaal: 24)

Landerd, Noord-Brabant: 140 (totaal: 22)

Tussen haakjes staat het absolute aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten.