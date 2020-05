Kerncijfers nieuwe coronavirus: dinsdag 5 mei

Tot nu toe zijn zeker 5168 mensen aan Covid-19 overleden, 86 meer dan een dag eerder bekend was. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste cijfers over de uitbraak van het nieuwe coronavirus die dinsdagmiddag naar buiten zijn gebracht.

Totaal bevestigde gevallen: 41.087

Aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 11.126

Toename aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten: +89 (maandag: +42)

Totaal bevestigde sterfgevallen: 5186

Toename bevestigde sterfgevallen: + 86 (maandag: 26)

Deze cijfers schetsen een incompleet beeld van de uitbraak van het coronavirus. Het RIVM krijgt soms pas na enkele dagen te horen dat iemand is overleden aan Covid-19. Ook ligt het aantal mensen dat besmet is met het virus in werkelijkheid hoger. Niet iedereen die misschien besmet is, wordt ook getest. Dat wordt vooral gedaan bij mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen en bij zorgverleners. De mensen die zijn overleden aan het virus, belanden als ze niet zijn getest ook niet in de statistieken.