Kerncentrale Borssele weer opgestart

De kerncentrale Borssele is donderdagochtend weer opgestart. De Zeeuwse electriciteitsproducent EPZ verwacht in de loop van de dag weer stroom te kunnen leveren aan het elektriciteitsnet, zo bevestigt een woordvoerder berichtgeving van Omroep Zeeland. Het opstarten van de stroomproductie verloopt in stappen.

De centrale werd dinsdag stilgelegd na een storing in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. EPZ heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gemeld dat alle veiligheidssystemen naar behoren hebben gefunctioneerd en dat de reactor op veilige wijze is gestopt. De ANVS gaat vooralsnog uit van een kleine storing, maar laat dat nog verder onderzoeken.