Kerncentrale Borssele vrijdag weer opgestart

De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele wordt naar verwachting vrijdag weer opgestart, laat een woordvoerster van elektriciteitsproducent EPZ weten.

De centrale werd ruim een week geleden uitgeschakeld na een storing. Het ging om een probleem met een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. Het bewuste onderdeel moet worden vervangen. Ook ontstond door de storing schade aan een ander onderdeel, een lager in een pomp voor koelmiddel.

Volgens eigenaar EPZ is de nucleaire veiligheid niet in het geding gekomen. Doordat de kerncentrale uit bedrijf is, wordt er geen stroom geleverd aan het net.