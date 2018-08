Kerncentrale Borssele ligt nog weken stil

De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele ligt zeker nog enkele weken stil. Het was de bedoeling dat de centrale maandag weer in gebruik zou worden genomen. Dat gaat niet door omdat het wachten nog is op een onderdeel voor de pomp voor koelmiddel, meldt elektriciteitsproducent EPZ.

Dat onderdeel is voor controle opgestuurd om uit te vinden of het gerepareerd kan worden of moet worden vervangen door een nieuw exemplaar.

De kerncentrale in Borssele is 4 augustus stilgelegd door een probleem met een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. Door de storing ontstond schade aan een ander onderdeel, een lager in een pomp voor koelmiddel.

Volgens EPZ is de nucleaire veiligheid niet in het geding. Doordat de kerncentrale uit bedrijf is, wordt er geen stroom geleverd aan het net.