Kerncentrale Borssele levert weer stroom

De kerncentrale Borssele, die vorige week maandag werd uitgeschakeld na een storing, levert weer stroom aan het landelijke net. Dat zegt een woordvoerder van de Zeeuwse elektriciteitsproducent EPZ.

De centrale werd automatisch uitgeschakeld nadat een transformator een storing had gegeven. Dit onderdeel is inmiddels nagekeken en gerepareerd. De veiligheid van de installatie was volgens EPZ niet in het geding omdat het euvel in het niet-nucleaire deel van de centrale zat.

Afgelopen februari werd de centrale in Borssele ook al stilgelegd wegens een technische storing. Dat duurde toen ongeveer een week. Vorig jaar was de kerncentrale bijna anderhalve maand uit bedrijf als gevolg van technische problemen.