Kermiswereld voert actie voor heropening

De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak de attracties zo snel mogelijk weer te laten draaien. Vijftig echtgenotes van kermisexploitanten overhandigen dinsdag op het Binnenhof een open brief ter ondersteuning van een motie van het Kamerlid Wybren van Haga, waarin wordt gevraagd de kermissen eerder dan 1 september open te stellen.

De Nederlandse Kermisbond dient daarnaast samen met zusterorganisatie BOVAK deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken, waarin beschreven staat hoe de kermissen met inachtneming van de coronamaatregelen weer veilig open kunnen. „Met vereende krachten werken we eraan om de hele bedrijfstak weer aan de gang te krijgen”, zegt directeur Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond, spreekbuis namens circa 700 kermisexploitanten, naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Volgens Boots zijn de kermisexploitanten amper geholpen door de steunmaatregelen van het kabinet en biedt ook de hulp van banken met uitstel van betalingen weinig soelaas. De laatste kermissen zijn vorig jaar oktober geweest, de heropening van het seizoen in maart viel door het coronavirus in het water. „En als de exploitanten pas na 1 september open kunnen, dan hebben ze een jaar moeten overbruggen zonder ontvangsten.”

In een recent rapport over de gevolgen van de coronacrisis gaf 60 procent van de kermisondernemers aan op korte termijn ernstige liquiditeitsproblemen te verwachten.

Etienne van Hezik zegt namens de vijftig actievoerende kermisvrouwen dat de exploitanten op hun laatste reserves teren (‘Sommigen willen ook geen steun aanvragen’) en dat ten onrechte is besloten de kermissen onder de grote evenementen te scharen, waardoor in de zomer vooralsnog geen kermissen zijn toegestaan. „Waarom mogen pretparken wel open en kermissen niet? We zijn klakkeloos in de verkeerde branche geplaatst, terwijl kermissen gewoon veilig kunnen doorgaan.”