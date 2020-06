Kermisvrouwen demonstreren voor soepelere coronaregels

Rond de vijftig mensen demonstreren dinsdag bij het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag voor meer steun en soepelere coronaregels voor de kermisbranche. Volgens de demonstranten, allen vrouwen uit kermisfamilies, is het oneerlijk dat pretparken en de luchtvaart wel open mogen maar kermissen niet. Perspectief op verlichting is er volgens de kermisbonden BOVAK en de Nederlandse Kermisbond niet.

„We mogen pas weer open als er een vaccin is, maar dat kan nog twee jaar duren”, aldus een woordvoerder bij de demonstratie. „Als dit doorgaat zijn er in de toekomst geen kermissen meer: acht- tot negenhonderd kermisfamilies gaan failliet, terwijl de hele branche bestaat uit ongeveer duizend families.”

Kermissen willen weer in aangepaste vorm open. Zo willen ze stoelen leeg laten, mensen afstand laten houden in wachtrijen, of sommige attracties niet laten rijden. Ook willen ze een speciaal noodfonds voor de kermisbranche.

Tweede Kamerlid Theo Hiddema (Forum voor Democratie), aanwezig bij de demonstratie, steunt het protest. „Het is een trotse beroepsgroep die graag weer aan het werk wil. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat zij niet open mogen, maar pretparken wel.”

Uit handen van de organisatie kreeg hij een mand met zo’n vierhonderd kermisbeertjes uitgereikt. Naar eigen zeggen gaat hij ze uitdelen aan collega-Kamerleden.