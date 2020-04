Kermisbonden eisen gesprek met ministers voor compensatie corona

De kermisbonden BOVAK en De Nederlandse Kermisbond zijn boos omdat de sector „geen enkel vooruitzicht of perspectief” krijgt na de persconferentie van premier Rutte. „We eisen nu aan tafel te gaan met de betrokken ministers”, aldus de bonden.

Ze willen financiële hulp en politieke aandacht voor de sector. De gevolgen voor de bijna duizend kermisondernemers zijn „desastreus” nu er tot en met 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden, vinden de kermisorganisaties. Ze zeggen dat er niet met hen is overlegd over de nieuwe maatregelen en dat op eerdere voorstellen voor een noodfonds niet is gereageerd.

De partijen vinden dat kermissen open kunnen omdat ze de anderhalve meter afstand kunnen garanderen. Dit wilden ze demonstreren met een ‘proefkermis’. Verschillende gemeentes zouden hier interesse in hebben gehad.