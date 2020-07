Kermis in Zevenaar stilgelegd door gemeente wegens onrust

In Zevenaar is maandagavond de kermis stilgelegd. Volgens de gemeente hadden groepen jongeren ‘andere intenties’. Er zou sprake zijn geweest van opstootjes en een grimmige sfeer.

„Er zit helaas maar één ding op: in overleg met de politie en de exploitanten hebben we de kermis gesloten. Heel erg sneu voor al die bezoekers die er wel een geweldige kermis van willen maken. Maar ook voor de exploitanten die in deze moeilijke tijd zo hun best doen om een boterham te verdienen. De veiligheid van iedereen gaat boven alles en onder deze omstandigheden is het dus klaar voor vandaag. Kom niet naar de kermis!”, liet de gemeente in een bericht op Facebook weten. De kermis mag dinsdagmiddag wel weer open.

Vanwege het coronavirus werden er lange tijd geen kermissen gehouden. Per 1 juli mag het weer in een aantal regio’s.