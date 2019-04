Kerkrade moet camerabeelden verwijderen

De gemeente Kerkrade moet camerabeelden waarop een journalist van de Limburger te zien is van haar website verwijderen. Dat heeft de rechtbank Limburg woensdag in kort geding bepaald.

Op de beelden is te zien hoe journalist Ruben van Erp op 27 februari het gemeentehuis binnenloopt. Daar was een besloten vergadering bezig over de voordracht van een nieuwe burgemeester. De luidsprekers stonden zo hard dat de journalist op de gang meekreeg wat er werd gezegd.

Van Erp hoorde de naam van Heerlens burgemeester Ralf Krewinkel vallen, en dat deze tweede op de voordracht stond voor het burgemeesterschap van Kerkrade. De publicatie in de krant hierover leidde tot het opstappen van Krewinkel als burgemeester van Heerlen.

Kerkrade deed aangifte bij justitie, maar de zaak werd geseponeerd. Vervolgens publiceerde de gemeente de camerabeelden op de website. De rechtbank noemt dat onrechtmatig en „eigenrichting”. Een burger mag dat niet en de overheid ook niet, aldus de rechtbank.