Kerkrade doet aangifte om uitlekken voordracht

De gemeente Kerkrade gaat aangifte doen over het uitlekken van de beraadslagingen over de voordracht van de nieuwe burgemeester. Daarbij werd bekend dat de zieke burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen tevergeefs had gesolliciteerd naar de burgemeestersvacature in Kerkrade.

Krewinkel voelde zich vervolgens gedwongen op te stappen als burgemeester van Heerlen.

Krewinkels naam lekte via dagblad De Limburger. Die stelde de naam te hebben opgevangen doordat de besloten vergadering ook buiten de raadszaal via luidsprekers te volgen zou zijn geweest. Maar volgens de gemeente klopt dat niet.

„Wij hechten er veel waarde aan om aan te geven dat wij het proces rondom de besloten raadsvergadering met alle zorgvuldigheid hebben ingericht”, aldus de gemeente. „De beeldvorming die in de pers ontstaan is, blijkt vanuit de waarneming van de beveiligingscamera’s onjuist.”

Kerkrade droeg woensdag Petra Dassen voor als burgemeester. Zij is nu eerste burger van Beesel.

De hoofdredactie van De Limburger weerspreekt vrijdag „met klem” dat er sprake zou zijn van het publiceren van onrechtmatig verkregen informatie. De verslaggever kon volgens de krant woensdagavond wel degelijk via luidsprekers horen wat in de besloten vergadering gezegd werd. De krant heeft zorgvuldig gehandeld, Kerkrade had moeten voorkomen dat er meegeluisterd kon worden, aldus de hoofdredactie.

De Limburgse gouverneur Theo Bovens weersprak vrijdagavond voor de regionale omroep L1 de lezing van de krant. „De verslaggever van de Limburger die in het gemeentehuis in Kerkrade aanwezig was tijdens de besloten raadsvergadering over de burgemeestersbenoeming woensdag, hield zich schuil achter een deur toen het gemeentehuis werd ontruimd”, zei Bovens voor L1. De verslaggever zou volgens Bovens bewust aan de deur van de raadszaal hebben geluistervinkt, en dat zou zijn gebleken uit beelden van camera’s in het gemeentehuis.