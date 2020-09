Kerkklokken luiden voor kinderen uit vluchtelingenkampen

Kerkklokken in het hele land luiden dinsdagmorgen om half tien, acht minuten en twintig seconden lang. Dat is precies vijfhonderd tellen en staat voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voor het aantal kinderen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden dat Nederland op zou moeten nemen.

Twaalf organisaties overhandigen dinsdagmorgen een petitie aan de woordvoerders op het gebied van asiel en migratie in de Tweede Kamer. De petitie, die onder meer door VluchtelingenWerk, Kerk in Actie en Defence for Children is opgesteld, is ruim 100.000 keer ondertekend. Nederland wil honderd vluchtelingen opnemen, onder wie vijftig kinderen tot 14 jaar, maar de ondertekenaars van de petitie vinden dat de regering meer moet doen. „Door de coronacrisis en de branden in het Griekse kamp Moira is de situatie urgent”, stellen zij.

De Haagse Gemeenschap van Kerken houdt dinsdag ook een wake voor de vluchtelingenkinderen. Andere kerken in het land worden opgeroepen om dat ook te doen.