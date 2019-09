Kerkklokken luiden voor begin Market Garden

Kerkklokken in het gebied rond Eindhoven, Nijmegen en Arnhem zullen dinsdagmorgen om 10.45 uur luiden. Daarmee markeren ze het moment dat de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden begon. Op dat tijdstip precies 75 jaar geleden stegen de eerste vliegtuigen op in Engeland om tienduizenden manschappen en materieel naar Zuid-Nederland te brengen.

Met Market Garden wilden de geallieerde landen de Tweede Wereldoorlog snel beëindigen. Het idee was om de bruggen over Maas, Waal en Rijn te veroveren en dan door te stoten naar Duitsland, op weg naar Berlijn. Maar omdat de geallieerden de Rijnbrug in Arnhem niet in handen konden krijgen, stokte de operatie.

Uit de geallieerde vliegtuigen werden een dag later ook pamfletten uitgestrooid: „Het oogenblik waarop gij zoolang hebt gewacht is gekomen.” Het geallieerde opperbevel vroeg in het pamflet om „volledige bijstand en gehoorzaamheid.” En waarschuwde de bevolking van Noord-Nederland: „Voor u is de tijd van handelen nog niet gekomen, maar hij zal komen.” Dat zou nog tot in 1945 duren.