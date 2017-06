Kerkgeld verduisterd: voorwaardelijke celstraf

Voor de verduistering van driekwart miljoen euro aan kerkgelden is een 78-jarige man uit Roermond donderdag in hoger beroep tot vijftien maanden voorwaardelijke celstraf en 200 uur taakstraf veroordeeld.

Het gerechtshof in Den Bosch vindt bewezen dat hij als penningmeester van twee parochies in Roermond in 2015 precies 752.477 euro overmaakte naar buitenlandse rekeningen. Daarvoor werd hij in eerste aanleg door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 21 maanden celstraf, waarvan veertien voorwaardelijk.

De man verdedigde zich door aan te voeren dat hij was opgelicht. Hij zou een eenzame Française uit Ivoorkust, die hij kende via Facebook, hebben willen helpen. Daarvoor sprak hij eerst zijn eigen spaargeld en later ook de kerkgelden aan.

Bij de strafbepaling zegt het hof rekening te hebben gehouden met verzachtende omstandigheden, zoals leeftijd, blanco strafblad en verlies van eigen geld.