Kerkgebouw vrije gereformeerde gemeente Kruiningen stap dichterbij

De bouw van een kerk voor de vrije gereformeerde gemeente (vgg) Kruiningen is een stap dichterbij gekomen.

De gemeenteraad van de gemeente Reimerswaal besloot dinsdagavond het aangepaste bestemmingsplan ter inzage te leggen. Als hiertegen geen bezwaren meer worden ingediend, stemt de raad op 27 augustus over het bestemmingsplan.

Na de verwachte goedkeuring hoopt de vgg eind oktober te beginnen met de bouw, aldus bouwcommissielid Huib Knulst woensdag. „We zijn blij met deze stap en we kregen complimenten van de raad. De bouwplannen vinden gelukkig gemakkelijk doorgang.”

De vgg ontstond eind 2017 na een scheuring in de gereformeerde gemeente van Kruiningen.

De raad boog zich dinsdagavond ook over de kerkbouw van de gereformeerde gemeente in Yerseke. Marien Westrate, fractievoorzitter van LeefbaarReimerswaal, vroeg zich dinsdagavond af waarom de burgerlijke gemeente wel de aanpassing van de weg naar de nieuwe kerk in Yerseke betaalt, maar niet het voetpad naar de nieuwe kerk in Kruiningen. Die betaalt de vgg zelf. „Wordt hier niet met twee maten gemeten?”

Wethouder Jaap Sinke reageerde met de opmerking dat Yerseke en Kruiningen verschillende grootheden zijn. In het geval van de weg in Yerseke was al vooraf besloten tot aanpassing van de weg. Dit is volgens Sinke niet het geval in Kruiningen: „De kerk staat iets buiten de bebouwde kom en de aanvragers hebben ervoor getekend het voetpad zelf aan te leggen.”