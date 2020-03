Kerken willen niet meer dan 100 mensen bij bijeenkomsten

De PKN, de koepel van protestants-christelijke kerken, roept de gemeenten op tot het eind van deze maand alle diensten en bijeenkomsten met meer dan honderd mensen af te gelasten in verband met het coronavirus. De koepel volgt daarmee de oproep van het kabinet.

De secretaris van het PKN-bestuur, dominee René de Reuver, leidt aanstaande zondag op NPO 2 (tijdstip nog onbekend) vanuit de eigen kapel in het hoofdkantoor van de PKN een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.

Het Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland meldde dat vanaf nu bij kerkdiensten niet meer dan honderd mensen in dezelfde ruimte mogen zijn. Als kerkbesturen meer mensen verwachten of als er meer mensen komen dan verwacht, moeten de kerkbesturen „passende maatregelen” nemen, zoals het leggen van een audio- of videoverbinding naar een of meerdere alternatieve ruimtes.