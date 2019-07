Kerken Wageningen krijgen steun gemeenteraad

De motie van de ChristenUnie om kerken te helpen bij het zoeken naar ruimte voor hun zondagse diensten is dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Wageningen aangenomen.

De motie, die mede ingediend was door GroenLinks, kreeg ruime steun vanuit de raad: 18 van de 25 stemmen. Vóór stemden de fracties ChristenUnie, GroenLinks, SP, CDA, PvdA, lokale partij Connect en D66. Stadspartij en VVD stemden tegen.

In de motie wordt het college van B en W opgeroepen om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Kerknet, de verenigde Wageningse kerken, om de wensen en problemen van de groeiende kerken te begrijpen.

RuimteBank

Verder roept de motie op om bij bouwplannen, vergunningverlening of werkbezoeken alert te zijn op de mogelijkheid voor functioneel gebruik van de kerkgebouwen voor diverse groepen en organisaties, en die mogelijkheden door te geven aan de RuimteBank (overzicht van vraag en aanbod van ruimtes en locaties in een bepaalde gemeente). De motie vraagt ook kerken op te nemen in deze Ruimtebank, die op 14 mei 2019 is aangekondigd in het Cultuur Actie Plan.

Voorafgaand aan de motie schreef Kerknet een brief aan het Wageningse gemeentebestuur. Daarin staat dat een stuk of vijf snelgroeiende kerken op zoek zijn naar een goed onderkomen. „In nieuwe wijken als de Nude, de Weiden, Noordwest en Nieuw Kortenoord zijn geen kerken gebouwd, terwijl bestaande kerken in Wageningen een andere functie gekregen hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat het aanbod van gebouwen voor samenkomsten niet meer aansluit op de behoefte”, stond er in de brief.

ChristenUnie-raadslid Monique Heger heeft de brief verwerkt in de motie, die volgens haar niet ingaat tegen de scheiding van kerk en staat. Opsteller van de brief Albert Willemsen ervaart de welwillendheid van de politiek jegens de kerken als „een lentebriesje” na een jarenlange gure wind rond de kerken.