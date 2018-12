Kerken luiden noodklok voor klimaat

Meer dan 260 kerken en zo’n veertig carillons laten zaterdag van zich horen. Ze luiden de ‘noodklok voor het klimaat’. Milieuorganisatie Greenpeace heeft hiertoe opgeroepen.

„De Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt en de oogsten mislukken. Als er niets verandert, zal klimaatverandering een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Gevaarlijke opwarming van de aarde kan nog worden voorkomen, maar het is de hoogste tijd om in actie te komen”, zegt Greenpeace.

De actie Noodklok voor het Klimaat heeft plaats in de aanloop naar de conferentie van de Verenigde Naties over de klimaatverandering die maandag in het Poolse Katowice begint.

Met de klokken-actie wil Greenpeace minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) een „stevig signaal” geven om koploper te zijn op de klimaattop. Volgens een recent rapport van de VN moet de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 1,5 graad. „Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven”, aldus Greenpeace.

Het klokgelui begint om 2 voor 12. In verschillende plaatsen geven stadsbeiaardiers concerten die al om 11.30 uur beginnen. Tal van andere organisaties doen op een of ander manier ook mee. Zo zet A’DAM Toren langs het IJ in Amsterdam de verlichting van het pand om naar groen om zo hun steun aan de actie te betuigen.