Kerken in Urk doen onder dienst deur dicht

In Urk hebben kerken zondag onder de diensten hun deuren gesloten. De kerken troffen die maatregel na een oproep van de Urker burgemeester Pieter van Maaren. Hij riep de kerken op tot waakzaamheid in verband met de onrust in het vissersdorp, na de rellen vorige week maandag.

Bij controles vrijdagavond weigerde de politie zo’n vijftig auto’s de toegang tot het dorp en werden vier mensen met slagwapens aangehouden. Vorige week hadden Marokkanen buiten Urk opgeroepen om wraak te nemen voor mishandeling van een Marokkaanse moeder door Urker jeugd.

Vrijdagavond ontstonden onder meer in Emmeloord, vlakbij Urk, opstootjes waarbij Marokkaanse jongeren betrokken waren. „We hebben groepen jongeren uiteengedreven, en ik zeg niet dat dat alleen Marokkaanse jongeren waren”, zei een politiewoordvoerder maandagmorgen desgevraagd.



Een Marokkaanse jongeman werd vrijdagavond bij een Urker supermarkt naar verluidt in het nauw gedreven door een groep Urker jongeren en is ontzet door de politie. De woordvoerder bevestigt dat er „een opstootje” plaatsvond, maar wil dat niet toelichten.