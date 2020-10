Kerkelijk initiatief voor reformatorisch herstellingsoord in Midden- of Oost-Nederland

Zeven kerken in de gemeente Barneveld onderzoeken de behoefte aan een reformatorisch herstellingsoord.

Moet er in het midden of het oosten van het land een reformatorische voorziening komen waar mensen met psychosociale klachten tijdelijk wat tot rust kunnen komen? Die vraag legt de stichting Familiehuis Sela voor aan circa 380 kerkenraden. In overleg met het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten is voor het onderzoek een onafhankelijk bureau in de arm genomen.

Familiehuis

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld gaf ruim zes jaar geleden de eerste aanzet voor de plannen, toen nog voor een laagdrempelig familiehuis in de regio Barneveld. De twee gereformeerde gemeenten en de oud gereformeerde gemeente in Barneveld voegden zich bij het initiatief, evenals de drie hersteld hervormde gemeenten in de gemeente Barneveld. De zeven kerken richtten samen de stichting op.

De afgelopen jaren is geprobeerd een tweede vestiging van diaconaal gastenhuis De Oase in Ouddorp van de grond te krijgen in Barneveld of omgeving, maar daar bleek De Oase uiteindelijk niet voor te voelen. Inmiddels is de oorspronkelijke wens van een familiehuis verlaten. Het doel is nu een zogeheten eerstelijnsvoorziening, een herstellingsoord. De raad van advies van Sela heeft ingestemd met verbreding van de regio.

Kleinschalig

Het herstellingsoord zal volwassenen van reformatorischen huize opvangen die „aan het einde van hun latijn zijn” en een periode van rust en bezinning nodig hebben, aldus voorzitter Cor van de Craats. „Bij Sela zouden ze dan tijdelijk, meestal voor een periode van zes weken, afstand kunnen nemen van de dagelijkse problemen of zorgen in werk, studie, gezin of familie, waarmee zij te kampen hebben.”

Gedacht wordt aan een beperkte omvang van acht plaatsen. „Voor de kwetsbare doelgroep houden we het graag kleinschalig”, zegt Van de Craats.

Naast een beheerder worden, zo vermeldt de internetsite van Sela, professionele medewerkers als een (huis)arts, een psycholoog, een maatschappelijk werkende en een pastoraal werker aangesteld. Voor het verzorgen van maaltijden, hulp bij activiteiten en het schoonhouden van het gebouw wordt een beroep gedaan op vrijwilligers.

Signalen

Het stichtingsbestuur verwacht bijval voor het herstellingsoord. Van de Craats: „Diaconieën en ook het deputaatschap krijgen zeker signalen dat er gemeenteleden zijn die even zo’n adempauze willen omdat het hun te veel wordt. Er gaan nu ook mensen van onze gezindte naar diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. Niet voor iedereen in onze gemeenten sluit De Herberg echter voldoende aan en De Oase vindt men vanuit onze regio vaak te ver weg.”

Secretaris Joop Kraaijeveld benadrukt het belang van het onderzoek. „Wij hopen dat zoveel mogelijk kerkenraden de enquête invullen. Daaruit zal blijken of er inderdaad behoefte is aan een nieuwe voorziening, en óók in welke regio deze dan bij voorkeur zou moeten komen.”

Het bestuur legt ook contacten met de deputaatschappen van de andere betrokken kerkverbanden, mede om de financiering van het initiatief te laten verlopen via het Breed Kerkelijk Beraad. Dat is in het leven geroepen voor de geldstroom vanuit de vier landelijke kerkverbanden naar De Oase. „Onze inzet is dat we versnippering voorkomen”, aldus Van de Craats en Kraaijeveld. Mocht het herstellingsoord van de grond komen, dan wil Sela daarom zo mogelijk enige vorm van samenwerking met De Oase en met een vergelijkbaar particulier initiatief in Scherpenzeel.