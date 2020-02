Kerkdiensten afgelast door storm Ciara

De zware storm heeft zondag geleid tot verschillende afgelaste kerkdiensten. De meeste gingen echter gewoon door.

De bezoekers van de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld kregen zondagmorgen te horen dat de avonddienst niet door zou gaan, meldt scriba H. Morren maandagmorgen desgevraagd. „We hebben een grote gemeente en voelden de verantwoordelijkheid om de dienst te annuleren.” Het is de eerste keer dat hij zoiets heeft meegemaakt.

De boodschap is in ieder geval goed overgekomen. Koster Wout Hazeleger heeft ’s avonds niemand voor een dichte deur gezien, laat hij weten.

De Marekerk in Leiden besloot ook om de avonddienst af te blazen. Ds. Ton Jacobs, predikant van de hervormde gemeente, meldt dat de kerkenraad het niet verantwoord vond omdat veel mensen met de fiets naar de kerk gaan vanwege de geringe parkeergelegenheid. Hij heeft zelf een preekbeurt in Zegveld afgelast. De gemeente kon nog een predikant uit de buurt krijgen.

Thuis bidden

Ook andere kerken annuleerden hun kerkdiensten, zoals de hervormde Regenbooggemeente in Harderwijk, de hervormde Maranathakerk in Woerden en de hervormde Salvatorkerk in Bodegraven. De gemeente Newsong uit Capelle aan den IJssel schreef op Facebook: „Wegens de storm hebben wij geen kerkdienst. We vragen jullie thuis te blijven en te bidden.”

De kerkenraad van de christelijke gereformeerde kerk in Zwolle maakte bekend dat de opbouwdienst en de ontmoetingsdienst zondagavond niet doorgingen vanwege de storm. „We willen onze medewerkers en bezoekers niet aan het risico blootstellen.”

De meeste kerkdiensten gingen echter gewoon door. Predikanten legden soms een lange afstand af om ergens te preken. „De voorzitter van onze kerkenraad zegt dat de dienst in Lelystad pas wordt afgelast als het dak van de kerk is gewaaid”, twitterde ds. Peter Roosendaal van de samenwerkingsgemeente Ngk/cgk in Lelystad. „Soms is de wens de vader van de gedachte. #storm #nieuwgebouw”

Bert Noteboom, voorganger van gemeente De Wegwijzer in Almere, meldde op zijn Facebookpagina dat veel mensen in de ban waren van de storm. Hij moest denken aan Mattheüs 8 vers 23-27, de storm op het meer, waar de discipelen riepen: „Heere help, we vergaan!” Jezus vraagt hun: „Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?””

„Jezus Christus is de overwinnaar van de angst”, vervolgde Noteboom. „Als de storm losbarst in je leven, houd Hem voor ogen, roep Hem aan! Is Hij aan boord? Dan is Hij daar waar jij niet meer weet waar je het zoeken moet. Laat Ciara maar komen, Jezus is aan boord!”

Het ANWB-advies om niet de weg op te gaan als het per se niet hoeft, is een van de belangrijkste redenen om de kerkdeuren te sluiten. Kerken zijn te veel beïnvloed door de media, twitterde prof. dr. H. van den Belt. „Liever #tegenwindpreken Ruwe stormen mogen woeden...”