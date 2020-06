Kerkdienst in coronatijd: Hoe ga je om met pastoraat?

In de vijfdelige serie “Kerk-zijn in tijden van corona” wordt een portret geschetst van een kerkelijke gemeente in coronatijd. Hoe gaat zij om met eredienst, pastoraat, sacramenten, lofzang en evangelisatie? Kijk de vijfdelige videoserie iedere donderdag vanaf 17:00 via rd.nl/kerkincorona.

Aflevering 2

Aflevering twee, over het pastoraat, verscheen op 4 juni.

Video

Aflevering één, over de eredienst, verscheen op 28 mei.