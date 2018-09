Kerk Katwijk veilige haven voor uitgeprocedeerd Armeens gezin

Wanhopig stond de Armeense Hayarpi met haar familie woensdagavond voor de kerkdeur. De vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk aan Zee biedt de vijf uitgeprocedeerde asielzoekers sinds die avond kerkasiel. Een middel dat de afgelopen dertig jaar vaker werd ingezet.

„We willen dit totaal ontredderde gezin graag helpen”, verklaart ds. Folkert Rinkema van gkv ”de Fontein”. „Ze hebben behoefte aan rust na alles wat ze hebben meegemaakt. Dat lukte hun niet voldoende in het azc Katwijk, waar ze nu wonen.” Na beraad besloot de kerkenraad woensdagavond het geizn onderdak te verlenen.

Hayarpi (20), haar broertje Warduhi (19) en zusje Seyran (14) en hun ouders wonen inmiddels negen jaar in Nederland. Hayarpi studeert econometrie aan Tilburg University en is actief lid van de ChristenUnie. Ze riep Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind er maandag via Twitter toe op haar uitzetting te voorkomen. Aangezien dit verder in niets resulteerde, nam de studente samen met haar gezin de toevlucht tot de kerk.

Succes

Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat een kerk asiel verleent. Het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers (Inlia) houdt zich sinds 1988 bezig met dienstverlening voor kerken die partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. En met succes: volgens directeur John van Tilborg hebben sindsdien meer dan duizend mensen asiel gekregen dankzij de inzet van kerken.

Elke kerkelijke gemeenschap mag zelf bepalen hoe ze kerkasiel inzet, aldus de deskundige. „Door kerkasiel te verlenen geeft een gemeente aan dat ze wil omzien naar mensen van wie de kwaliteit van het bestaan ernstig wordt bedreigd.” Tijdens de opvang moet er volgens Van Tilborg toegewerkt worden naar „een aanvaardbare oplossing voor alle betrokken partijen.”

Hoewel hij het dossier van de Armeniërs niet kent, valt hem op dat er veel discussie is over de procedure die het gezin heeft gevolgd. „Vaak zie je dat de asielzoeker zelf blijft doorprocederen. In dit geval deed het ministerie dat. Het gezin is twee keer in het gelijk gesteld. Als de staat niet berust in de uitspraak van de rechter, valt niemand daar over. Als een asielzoeker dat doet, wel.” Van Tilborg noemt de situatie waarin het Armeense gezin zich nu bevindt, „niet gezond.” „Er moet snel naar een oplossing toegewerkt worden, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Zowel voor de Nederlandse staat als voor het gezin.”

Gebed

Het Armeense gezin verblijft op dit moment in een van de zalen van het kerkgebouw, vertelt ds. Rinkema. Gemeenteleden nemen de zorg voor de vijf gezinsleden op zich. „Als mensen bij je aankloppen, zeg je niet: Hier heb je een kamer, red je maar. Voor het verlenen van onderdak was de gemeente ook al sterk betrokken op dit gezin. Hayarpi, haar broertje en zusje en hun ouders zijn vanaf het begin dat ze in Katwijk wonen lid van onze kerk.”

Belemmert het bieden van asiel aan uitgeprocedeerde asielzoekers niet de uitoefening van het recht? Ds. Rinkema benadrukt dat het er niet om gaat de uitzetting te voorkomen. „We maken als kerk geen politiek statement. Het gaat ons er alleen maar om broers en zussen in het geloof die een hulpvraag bij ons hebben neergelegd, te helpen.”

Kerkasiel is niet wettelijk vastgelegd, aldus Van Tilborg. „De uitoefening van de gebedshandeling is dat wel. Als de politie het gezin wil komen ophalen en de aanwezigen gaan in gebed met elkaar, mogen ze niet worden meegenomen. Het is natuurlijk de vraag of het gebed hiervoor bedoeld is. Daar hebben veel theologen zich al over gebogen.”

Of het Armeense gezin gebruik zal maken van deze mogelijkheid, laat ds. Rinkema in het midden. Evenals hoe lang het gezin nog in de kerk gaat bivakkeren. „Het is voorlopig voor een week. Deze opvang kan niet een leven lang. We bieden hun eerst een moment van rust, daarna zien we wel verder.”