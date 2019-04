Kerk in Venlo wordt basiliek

De Sint-Martinuskerk in Venlo mag zich vanaf zondag basiliek noemen. Paus Franciscus kende de eretitel al eerder toe, maar zondag is de officiële proclamatie. De kerk krijgt de benaming omdat Venlo al ruim duizend jaar plaats biedt aan religie.

In het jaar 999 was er al een kerk op de plek van de huidige Sint-Martinuskerk. De officiële proclamatie is onderdeel van het werkbezoek dat bisschop Harrie Smeets brengt, meldt bisdom Roermond. Tijdens een pontificale eucharistieviering worden de officiële eretekenen van de basiliek gepresenteerd, waaronder het wapenschild dat de kerk voortaan mag voeren. In het nieuw ontworpen wapen van de Martinusbasiliek zijn diverse elementen uit de geschiedenis van de parochie te zien.

Een basiliek is een bouwvorm, maar het woord is in de Rooms-Katholieke Kerk ook een eretitel zonder dat het naar architectuur verwijst.