„Kerk, heb bij echtscheiding oog voor kinderen”

Juist een kerkelijke gemeente kan veel betekenen voor kinderen in echtscheidingssituaties. Dat was vrijdagmiddag een van de conclusies op een minisymposium in Barneveld.

Oud-minister Rouvoet maakte het heel concreet. „Een kleine 200 kinderen krijgen vandaag de boodschap van hun ouders of een van hen: „We willen even met je praten.” Hun wereld staat vanavond op de kop. Moeten ze verhuizen, hoe gaat het met school en met vriendjes?”

Rouvoet, ambassadeur van het platform ”Scheiden zonder schade”, schreef dit jaar een advies voor het kabinet voor een betere begeleiding van kinderen bij echtscheiding. Dat rapport was voor BVD Advocaten aanleiding voor een netwerkbijeenkomst voor hulpverleners en pastores.

Jaarlijks maken ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Circa 16.000 kinderen hebben ernstige last van de gevolgen van de scheiding. In het rapport stelt Rouvoet onder meer een nieuwe scheidingsprocedure voor. In plaats van twee advocaten moeten ouders een neutrale gezinsvertegenwoordiger inschakelen, die ook het belang van de kinderen in het oog houdt.

„Ik wil af van het toernooimodel. Ook al streven beiden ernaar dat het niet uit de hand loopt, als de ene ouder een verzoekschrift schrijft, moet de ander met een verweerschrift komen. Dan heb je al strijd”, zei Rouvoet vrijdagmiddag. Ook zouden gemeenten een speciaal loket moeten hebben voor hulp bij echtscheiding. Deze en andere voorstellen worden nu uitgewerkt.

Het minste wat de kerkelijke gemeenschap bij echtscheiding voor een kind kan doen is vragen hoe het met hem of haar gaat, benadrukte Jeanette de Korte, docent pastoraat aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zij kreeg bijval van een pastor: „Voor een kind valt bij een echtscheiding zoveel vertrouwds weg. Laat dan de kerk of de jeugdclub tenminste een stabiele plek zijn waar hij of zij zonder schaamte of schuldgevoel terecht kan met zijn vragen.”

„Soms kunnen kinderen in echtscheidingssituaties als lastig worden ervaren, maar besef wat er is gebeurd in hun leven. Hun hoofdjes zitten vol. Kinderen kunnen zich hopeloos voelen en zelfs denken dat de scheiding hun schuld is”, aldus De Korte. „Hoeveel kinderen bidden niet tot God of papa en mama weer van elkaar gaan houden? En toch gaan hun ouders uit elkaar. Dat doet wat met het vertrouwen van kinderen, in de ouders én in God.”

De beste manier voor de kerk om kinderen bij te staan, zo antwoordde De Korte op een vraag, is de ouders helpen om hun kinderen het gevoel te geven: Wat er ook gebeurt, we laten je nooit alleen. Dan loopt het basisvertrouwen in hun ouders, en indirect ook in God, zo min mogelijk schade op.”

Advocaat A. Slootweg behandelde de rechtspositie van het kind. Vanaf 12 jaar geldt een hoorrecht. „Als ouders de zaken goed kunnen regelen met de mediator en samen met de kinderen, dan maken die er doorgaans geen gebruik van. Anders is het als ze het gevoel hebben dat ze gemangeld worden. Dan hebben ze behoefte aan een plek om hun verhaal te doen.”