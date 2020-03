Kerk en zorgcentrum in Heerde lijden onder crisis

Het Veluwse dorp Heerde gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis. In verpleeghuis Brinkhoven bezweken inmiddels acht ouderen aan het virus. De vrije evangelische gemeente Kruiskerk treurt om vijf slachtoffers. Defensie schiet te hulp.

In de 900 leden tellende Kruiskerk in Heerde heerst deze dagen „chaos en verwarring”, vertelt ds. J. M. Weststrate dinsdagmorgen. In een paar dagen tijd zag de gemeente zich vijf leden ontvallen, variërend in de leeftijd van 70 tot 86 jaar. Vijf gemeenteleden liggen in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care.

De stille ramp leidt tot schrijnende situaties, vertelt ds. Weststrate, die dinsdag twee coronaslachtoffers moest begraven. „Een van de mensen op de ic is een vrouw van de man die ik dinsdag heb begraven. Zij weet nog niet dat haar man is overleden.”

Liederen

De coronacrisis „stelt het gemeentezijn op de proef”, merkt de predikant, die al tientallen jaren aan de Kruiskerk is verbonden. „Mensen vragen zich af: Wie is er besmet? Kan ik ziek worden? Bij uitvaarten is het niet mogelijk om je hoofd op iemands schouder te leggen. Gelukkig kunnen we op de begraafplaats wel liederen laten horen. Zodat velen op afstand toch mee kunnen leven.”

Wrang genoeg werd de Kruiskerk in Heerde tien jaar geleden ook hard geraakt door een ramp. Toen kwam een gezin (ouders, twee dochters en een vriend van een dochter) uit de gemeente om het leven bij de vliegramp in Tripoli. Daarbij verongelukten op 12 mei 2010 onder meer zeventig Nederlanders. „De chaos en verwarring van toen beleven we nu weer”, zegt ds. Weststrate.

Ook in zorgcentrum Brinkhoven in Heerde slaat de coronacrisis diepe wonden. Tot dinsdagochtend waren acht van de 70 senioren bezweken aan het virus. „In het hele dorp Heerde heerst verdriet, zeker ook bij bewoners en medewerkers van Brinkhoven”, zegt directeur-bestuurder Jos Bleijenberg dinsdagochtend. „Dit is heel zwaar. We proberen mensen te helpen, gezond te houden. Maar voor kwetsbare ouderen is corona een lastige en moeilijk te hanteren ziekte.”

Defensie

Het virus treft ook de medewerkers van het zorgcentrum in de ruim 18.000 inwoners tellende gemeente. Meer dan een kwart van het personeel is ziek, zegt Bleijenberg. Sinds enkele dagen springt Defensie bij. „Er zijn ongeveer tien goed opgeleide mensen ingevlogen, zoals verpleegkundigen en verzorgenden.”

Personeel dat het mentaal zwaar heeft, kan terecht bij onder meer geestelijk verzorgers. „Mensen moeten elkaar in de gaten houden. Praat over wat je meemaakt. Dat is beter dan stil je weg te gaan.”

Heftig

Ook het gemeentelijk apparaat in Heerde wordt stevig getroffen. Burgemeester Jacqueline Koops-Scheele en eerste loco-burgemeester, wethouder Wolbert Meijer, zitten ziek thuis. Ze kampen hoogstwaarschijnlijk met corona. Sinds ruim een week staat daarom tweede loco-burgemeester Jan Berkhoff aan het roer van de gemeente Heerde. ,,Dit is bijzonder en hectisch. Zoiets heb ik in zestien jaar wethouderschap nog nooit meegemaakt”, zegt Berkhoff dinsdag.

Hij maakt zich ,,grote zorgen” over kwetsbare senioren in Heerde. ,,Het virus is breed verspreid in de samenleving in Heerde, ook in zorgcentra hier en in de regio. De situatie in zorgcentrum Brinkhoven is buitengewoon heftig.”