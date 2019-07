Kentekenregister mogelijk niet veilig

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft aangifte gedaan bij de politie vanwege mogelijke handel in privégegevens van Nederlandse automobilisten.

RTL Nieuws meldde dinsdag dat het via internet mogelijk is om uit te laten zoeken wie de eigenaar van een voertuig is. Dat kost tussen de 50 en 150 euro. De gegevens zouden worden opgezocht door mensen die toegang hebben tot het kentekenregister. Soms kunnen ook telefoonnummers worden achterhaald. RTL nam zelf de proef op de som met de gegevens van auto-eigenaren die van te voren toestemming hadden gegeven.

Naast medewerkers van de RDW hebben ook politie, Belastingdienst, Centraal Justitieel Incassobureau, gemeenten, verzekeraars, advocaten, deurwaarders en importeurs toegang tot de gegevens. In het register van de RDW staan alle voertuigen in Nederland die een kenteken hebben: auto’s, bestelbussen, vrachtauto’s, bussen, bromfietsen, motoren, aanhangers, caravans, vrachtwagenopleggers en snorfietsen. Ook vaartuigen staan bij de RDW geregistreerd.

De RDW registreert technische gegevens van het voertuig. Maar ook adres en woonplaats van de eigenaar staan erin vermeld. Burgers kunnen op de site van de RDW alleen de technische gegevens van elk voertuig zien als ze een kenteken intoetsen. In het register staan een kleine 14 miljoen voertuigen.

SGP-Kamerlid Stoffer stelde dinsdag schriftelijke vragen over de kwestie: „Dit is een enorme inbreuk op onze privacy. Je kunt hiermee natrekken wie er gisteren allemaal bij de buren op visite waren, maar je kunt ook na een verkeersruzie met een honkbalknuppel achteraf bij iemand thuis je verhaal halen.”