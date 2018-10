Kennis Fred R. over Holleeder gering

Willem Holleeder lijkt van getuige Fred R. niet veel te duchten te hebben. De rechtbank had maandag minder dan een dag nodig om hem aan de tand te voelen omtrent zijn wetenschap over ’s lands bekendste crimineel, die momenteel terechtstaat voor een reeks onderwereldmoorden.

Fred R. was kroongetuige in het liquidatieproces Passage, dat voor een deel over dezelfde liquidaties ging als in de zaak-Holleeder. Hoofdverdachte in dat proces was Dino Soerel, die levenslang kreeg. Volgens R. vormde Holleeder samen met Soerel en Stanley Hillis (vermoord in 2011) een crimineel driemanschap. In dat clubje speelde Holleeder de tweede viool, aldus R. Soerel was de baas, meent hij.

Fred R. had met Soerel rechtstreekse contacten. Holleeder heeft hij nooit gesproken. Potentieel belastende informatie heeft hij vooral uit verhalen van anderen. Volgens R. namen andere zware criminelen Holleeder niet al te serieus. „Er werden grappen over hem gemaakt.”

Dinsdag krijgen Holleeders advocaten de gelegenheid R. te ondervragen. Daarna is zijn rol in het proces-Holleeder vermoedelijk uitgespeeld.