Kempencross: nog drie mensen in ziekenhuis

Van de vier mensen die zondag in het ziekenhuis werden opgenomen nadat in Leende een ‘racewagen’ het publiek inreed, liggen er nog drie in het ziekenhuis. Een 14-jarige jongen werd zondag nog uit het ziekenhuis ontslagen.

De gewonden zijn volgens de politie allen Belgen. Het gaat naast de 14-jarige om twee mannen (33 en 44 jaar) en een vrouw (35). Zij liepen beenletsel op en liggen nog in het ziekenhuis.

De ruzie ontstond toen de organisatie van de Kempencross de laatste van de drie races van de dag wilde annuleren, omdat er wegens droogte en stof te weinig zicht was. Sommige deelnemers eisten hun geld terug en er ontstond ruzie waarbij werd gevochten. Een 21-jarige bestuurder uit Reuver zou vervolgens met zijn ‘raceauto’ het publiek zijn ingereden. De bestuurder van de auto is aangehouden, net als een vrouw van 17 uit Veghel.

In totaal raakten zeven mensen gewond. Drie van hen werden nagekeken door ambulancepersoneel. Agenten grepen in toen mensen uit het publiek twee verdachten in de ‘racewagen’ belaagden.

De autocross werd gehouden op de Maarheezerweg in het Brabantse Leende.